DC Studios avrebbe messo in produzione più videogiochi

Da quando James Gunn e Peter Safran hanno iniziato a lavorare come CEO dei DC Studios c’è fermento all’interno della casa di produzione, sia per quanto riguarda film e serie TV, ma anche nel settore dei videogiochi. Un ultimo report ha rivelato che sarebbero in sviluppo più titoli di videogiochi per i DC Studios.

Secondo quanto riportato su Twitter, la casa di produzione Monolith Productions starebbe cercando un producer che possa supervisione più progetti legati a character DC. Ricordiamo che Monolith Productions ha già realizzato Middle Earth e Wonder Woman.

James Gunn aveva già specificato qualche tempo fa che le produzioni di videogiochi legate a titoli DC sarebbero state collegate anche a film e serie TV dei DC Studios. L’obiettivo è quello di creare un universo narrativo compatto.

Chiaramente anche i fumetti aiuteranno a coordinare il DC Cinematic Universe, considerando che spesso sono considerati il punto di partenza per lo sviluppo di nuove storie.

E, a proposito di videogiochi, negli ultimi giorni sono arrivate novità su titoli DC come DC Universe Online, che da oltre un decennio continua ad accompagnare gli appassionati.