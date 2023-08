Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe avere la skin di Valak

Ecco il rumor che riguarda Call of Duty: Modern Warfare 2 e l'incrocio con Valek di The Nun.

Call of Duty: Modern Warfare 2 e l’universo di The Conjuring potrebbero unire le forze, considerando che per Halloween dovrebbe essere disponibile la skin di Valak tratta da The Nun.

Tutto ciò è stato rivelato attraverso un leak che è arrivato online, e che ha reso noto che in Call of Duty: Modern Warfare 2 a ottobre dovrebbe essere resa disponibile la skin di Valak, la cattiva di The Nun, e tra i simboli di The Conjuring.

Inoltre il compositore di The Nun 2, Jason Graves, è stato anche inserito nei crediti di Call of Duty: Modern Warfare 2. Questo evento potrebbe essere un modo per dare un commiato al titolo prima che a novembre gli appassionati possano iniziare a giocare con Modern Warfare 3, un videogioco molto atteso del periodo autunnale, e non solo.

Per quanto riguarda The Nun 2, l’uscita del film è prevista per settembre. Ecco la sinossi:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, nel momento in cui viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.