The Wolf of Wall Street: Ridley Scott poteva essere il regista, e Chris Evans uno dei protagonisti

In un particolare momento della produzione di The Wolf of Wall Street si ritrovarono nel progetto Ridley Scott e Chris Evans.

Ci sono sempre i what if, soprattutto nel cinema, ed in questo articolo prendiamo in considerazione uno di questi casi: in particolare stiamo parlando di The Wolf of Wall Street e di quando Ridley Scott fu vicino a dirigere il film, con Chris Evans tra i possibili protagonisti.

Il progetto era stato inizialmente messo in produzione proprio con Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese impegnati a realizzarlo, ma con la Warner Bros. che, inizialmente, non dava il semaforo verde, i due si decisero di concentrarsi su Shutter Island.

Ad un certo punto venne tirato in ballo Ridley Scott, e lo stesso Leonardo DiCaprio sembrò concordare sulla scelta, considerando che aveva già lavorato con il filmmaker su Nessuna Verità. Ma, ad un certo punto, DiCaprio fu impegnato con J. Edgar e Scott con Prometheus, e le loro strade si separarono.

Così ritornò in gioco Martin Scorsese, e per il casting si pensò a Chris Evans nella parte di Donnie, che poi sarebbe andata a Jonah Hill, ed a Brad Pitt per lo stesso Jordan Belfort. Alla fine l’idea iniziale si ricollocò così nel suo spazio ideale, e Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese realizzarono un lungometraggio applaudito da pubblico e critica.