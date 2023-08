I gravi problemi tecnici che hanno mandato in tilt il traffico aereo del Regno Unito

Centinaia di voli in entrata e in uscita dal Regno Unito sono stati sospesi o posticipati. In alcuni casi i ritardi superano le 12 ore.

Da ormai diverse ore, alcuni gravi disservizi stanno disturbando il regolare procedere del traffico aereo del Regno Unito. Alcuni non precisati problemi tecnici ai sistemi informatici di controllo aereo hanno provocato la cancellazione o il posticipo di numerosi voli.

Il National Air Traffic Services (NATS) britannico ha dichiarato di aver “applicato restrizioni al flusso di traffico per garantirne la sicurezza”, e diverse compagnie aeree hanno segnalato interruzioni alle loro normali operazioni negli aeroporti di tutto il mondo. Secondo The Guardian, centinaia di voli in entrata e in uscita dal Regno Unito hanno subito ritardi, con attese che in alcuni casi raggiungono le 12 ore.

Nonostante il caos, alle 12:40 il NATS ha affermato che lo spazio aereo britannico non è attualmente chiuso. Tuttavia, non è stata fornita alcuna indicazione su quando il problema potrebbe essere risolto.

Alle 14:20 (ora locale del Regno Unito), la NATS ha rilasciato una dichiarazione aggiornata che fornisce ulteriori dettagli sulla situazione attuale, anche se senza un’indicazione precisa sulla sua risoluzione:

“La questione tecnica di questa mattina sta influenzando la nostra capacità di elaborare automaticamente i piani di volo. Fino a quando i nostri ingegneri non avranno risolto il problema, i piani di volo vengono inseriti manualmente, il che significa che non possiamo elaborarli alla stessa velocità, da qui le restrizioni al flusso di traffico. I nostri esperti tecnici stanno esaminando tutte le possibili soluzioni per rettificare il problema il più rapidamente possibile.”

“La nostra priorità è garantire che ogni volo nel Regno Unito rimanga sicuro e fare tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto del problema. Vi invitiamo a contattare la vostra compagnia aerea per informazioni su come ciò potrebbe influire sul vostro volo. Ci scusiamo sinceramente per i disagi causati.”