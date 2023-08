Count Five To Dream Of You: l’opera di Machiko Kyo sulla vita delle idol

Arriva anche in Italia, grazie a Bao Publishing, il manga Count Five To Dream Of You, di Machiko Kyo, che racconta la vita di un gruppo di idol nipponiche.

BAO Publishing annuncia l’arrivo di un nuovo titolo nella linea Aiken: Count Five To Dream Of You, di Machiko Kyo. Com’è la vita di una idol prima di diventare famosa, quando non è sul palco o quando vede avvicinarsi la fine della sua precoce, brevissima carriera? Cosa comporta la fama precoce per cinque adolescenti alle prese con i cambiamenti tipici della loro età? A cosa devono rinunciare per realizzare i propri sogni? Ma soprattutto: cosa significa diventare a loro volta il sogno di qualcuno? Ciascuna affronta in modo diverso il significato di ciò che hanno realizzato insieme, e anche il modo in cui presto finirà. La mangaka Machiko Kyo racconta pensieri e inquietudini di cinque amiche del liceo che diventano star del mondo dello spettacolo giapponese.

Perché, del resto, “Prima o poi tutti i sogni finiscono. Per questo devono essere assolutamente perfetti“. Una storia ispirata dal fenomeno musicale giapponese delle Tokyo Girls’ Style, nato nel 2009, che è diventato un vero e proprio culto e che ha ispirato anche un teen drama popolarissimo. Un volume autoconclusivo dolceamaro, allo stesso tempo realistico e sognante, che mostra un dietro le quinte interiore assolutamente inedito. Count Five To Dream Of You sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 1 settembre.

Machiko Kyo ha ottenuto il primo grande successo con la trasposizione in volume del suo blog a fumetti Kyo Machiko no Sennen Gaho. Così, per quattro anni le sue opere hanno ricevuto la menzione d’onore della giuria al Japan Media Arts Festival; nel 2014 è stata insignita del New life Award al 18° Premio culturale Osamu Tezuka e, l’anno successivo, del primo premio al Japan Cartoonists Association Award (Cartoon Division). Cocoon, il racconto di un Paese in guerra, è stato adattato in uno sceneggiato e la NHK ne ha tratto una serie animata che uscirà nel 2025. Mitsuami no kami-sama è stato adattato in un corto di animazione e ha ricevuto ventitré riconoscimenti oltreoceano, mentre Distance Watashi no #stayhome nikki, un diario illustrato dei giorni di pandemia apparso nel gennaio 2022 anche in uno speciale del notiziario “Hodo station”, nell’aprile 2023 ha dato origine alla mostra Kyo Machiko Watashi no #stayhome nikki, 2020-2023 presso il Museo della letteratura Machida Bungakukan a Machida, Tōkyō. La sua opera più recente è From Tokyo, watashi no #stayhome nikki 2022-2023.

