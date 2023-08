Transformers guidabili: ora sono in vendita in Giappone

Per ben 400 milioni di yen (circa 2 milioni e mezzo di euro, 2.537.600 per essere precisi), è possibile ordinare il proprio mech guidabile, che l’azienda ha battezzato ARCHAX. Questo gioiellino della robotica ha due modalità, denominate “modalità robot” e “modalità veicolo”, che consentono ai piloti di personalizzare l’uso del mech. ARCHAX ha ventisei articolazioni, braccia mobili e dita articolate che possono essere controllate quando è in modalità robot. Il robot trasformabile è anche dotato di un sistema di climatizzazione nella cabina di pilotaggio e i piloti possono utilizzare due joystick e due pedali per muoversi.

Se si passa alla “modalità veicolo”, si potrà guidare il robot a una velocità di circa 10 chilometri orari. Con un peso di 3,5 tonnellate è alimentato da una batteria elettrica e si può pilotare dalla cabina di pilotaggio situata nella zona del petto. L’ARCHAX prende il nome dall’archaeopteryx, considerato a lungo il primo uccello fossile scoperto (anche se è probabile che gli uccelli si siano evoluti prima di allora), in quanto l’ARCHAX intende evocare lo status dell’archaeopteryx di essere il primo della sua specie. Naturalmente, se avete i fondi per acquistare un ARCHAX, potete personalizzare i colori del vostro nuovo mech a grandezza naturale, anche se i colori standard blu e giallo sono molto belli. Anche se la maggior parte di noi non potrà permettersi questi robot trasformabili, è comunque sorprendente che sia possibile ordinarne uno.

Tsubame industries

È piuttosto sorprendente scoprire che l’azienda che ha progettato e realizzato questo robot, la Tsubame Industries, ha solo 9 dipendenti. L’azienda si occupa principalmente della produzione di macchinari industriali e agricoli. L’amministratore delegato, Tatsuo Yoshida, spera che il robot possa essere utilizzato per interventi di recupero in caso di disastri, per lo sviluppo spaziale e in altri scenari, oltre che per il suo valore di intrattenimento. L’azienda è anche consapevole del fatto che il robot trasformabile ARCHAX sarà probabilmente acquistato solo dai super ricchi per il momento, ma c’è sempre la possibilità che venga prodotto a costi più bassi in futuro. Chi non può permettersi un proprio robot trasformabile può vedere l’ARCHAX in mostra all’imminente Japan Mobility Show 2023, presso il Tokyo Big Sight. L’evento si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre.