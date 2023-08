Pinguini Imperatore in Antartide: in pericolo a causa dello scioglimento record del ghiaccio

La drammatica situazione dei pinguini Imperatore in Antartide è al centro di preoccupazione a causa dello scioglimento record del ghiaccio marino avvenuto nella Penisola Antartica nel 2022. Questo evento eccezionale ha avuto gravi conseguenze sulla stagione riproduttiva dei pinguini, impedendo a molti pulcini di raggiungere la maturità e sviluppare le piume necessarie per nuotare.

Uno studio coordinato da Peter Fretwell, responsabile del programma britannico per la ricerca in Antartide presso il British Antarctic Survey, è stato pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment. Questa ricerca mette in evidenza l’impatto diretto del cambiamento climatico sulla sopravvivenza dei pinguini Imperatore.

Secondo il rapporto, la crisi climatica potrebbe portare alla quasi completa estinzione dei pinguini Imperatore entro gli prossimi 80 anni. Il 2022 e il 2023 hanno visto due record negativi di estensione minima dei ghiacci marini in Antartide, un fenomeno di scioglimento rapido e esteso che ha avuto effetti devastanti sui pulcini di pinguino imperatore. Questa specie è ormai considerata una delle vittime principali del riscaldamento globale causato dalle attività umane.

In risposta alla graduale riduzione degli habitat a causa del cambiamento climatico, i pinguini avevano cercato di adattarsi spostando le loro colonie in aree più interne e riparate. Tuttavia, i dati del satellite Sentinel-2, del programma Copernicus gestito congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Commissione Europea, hanno rilevato che nel 2022, in quattro delle cinque colonie di pinguini Imperatore lungo le coste del Mare di Bellingshausen, il ghiaccio è scomparso rapidamente, non lasciando il tempo sufficiente ai pulcini di sviluppare un piumaggio adeguato per sopravvivere in acqua.

Questi eventi hanno portato a un completo fallimento riproduttivo in queste quattro colonie, il che avrà gravi ripercussioni sulla sopravvivenza futura di questa specie di pinguino. Il cambiamento climatico rappresenta quindi una minaccia diretta per la loro esistenza, e misure urgenti per affrontare il problema sono necessarie per invertire questa tendenza all’estinzione dei pinguini Imperatore in Antartide.