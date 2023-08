Lara Croft sbarca in “Call of Duty: Modern Warfare” (che ormai assomiglia sempre più a Fortnite)

La celebre archeologa Lara Croft apparirà in Call of Duty: Warzone e Modern Warfare II, unendosi così al crescente elenco di icone del pop e delle serie TV.

Call of Duty deve aver preso spunto da Fortnite, dal momento che il gioco si sta progressivamente riempiendo di influencer, artisti, crossover di vario tipo e, quindi, personaggi presi in prestito da altri videogiochi. Questa volta è il turno di Lara Croft, che si prepara a far parte del roster di operatori di Modern Warfare 2 e Warzone.

Vi ricordiamo che di recente Activision ha annunciato che tutti gli acquisti effettuati su Modern Warfare II potranno essere migrati su Modern Warfare III alla sua uscita. Dunque, acquistando la skin di Tom Raider la potrete tranquillamente usare anche sul prossimo capitolo del franchise.

La celebre archeologa apparirà in Call of Duty: Warzone e Modern Warfare II, unendosi così al crescente roster di icone del pop e delle serie TV che hanno recentemente fatto capolinea nell’universo di COD. Tra gli altri, ricordiamo che il gioco ha recentemente introdotto trai personaggi giocabili anche Nicki Minaj, Snoop Dogg, Kevin Durant e alcuni dei protagonisti della serie Prime Video “The Boys”.

Activision non ha ancora annunciato dettagli su come ottenere Lara Croft nel proprio team, ma è probabile che bisognerà acquistarla in bundle assieme ad altri accessori, come le sue due iconiche pistole. Al momento non sappiamo ancora quando Lara Croft diventerà disponibile per l’acquisto.