Vendono DVD pirata della serie TV sul Signore degli Anelli: Amazon fa causa ad alcuni e-commerce “pirata”

Amazon ha avviato un’azione legale contro un gruppo di negozi online che vendono DVD piratati di titoli importanti come “The Lord of the Rings: The Rings of Power“.

In un reclamo depositato presso un tribunale federale della California, Amazon accusa sette siti web di vendere dischi piratati. Questi siti, tra cui dvdshelf.com.au, dvds.trade e dvdwholesale.co.uk, sono presumibilmente gestiti dallo stesso gruppo, che utilizza una varietà di aziende e “scatole vuote” nel tentativo di confondere le autorità e le stesse aziende che detengono i diritti sui film venduti illegalmente.

Per il grande pubblico, potrebbe non essere immediatamente evidente che questi dischi siano piratati. Tuttavia, dato che Amazon non produce né vende DVD per queste serie Prime Video, non vi è alcun dubbio che provengano da fonti illecite.

L’operazione di pirateria è costituita da almeno sette siti web, tutti ancora facilmente raggiungibili online.

Prima di ricorrere in giudizio, gli investigatori hanno effettuato oltre venti acquisti di prova di DVD piratati. Amazon ha quindi inviato i dischi ricevuti alla Motion Picture Association, che ha confermato indipendentemente che si trattava effettivamente di prodotti piratati. Nessuna frode a danno del cliente finale, dunque. In compenso il danno nei confronti di Amazon è potenzialmente enorme.

Il reclamo menziona anche la persona che si ritiene essere la mente criminale dietro questa operazione: Yangchun Zhang, un imprenditore che risiede in Cina e che compare più volte sia come proprietario di alcuni dei domini usati dagli e-commerce pirata, sia come proprietario del marchio “DVD Shelf” in Australia.