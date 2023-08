Sorpresa, ora Apple supporta il diritto alla riparazione: l’inaspettato endorsement alla legge californiana

Apple ha manifestato il suo sostegno a un disegno di legge sul diritto di riparazione in California. In passato lo aveva fermamente criticato.

In una svolta significativa, Apple ha manifestato il suo sostegno a un disegno di legge sul diritto di riparazione in California, come riferito da TechCrunch e iFixit. In una lettera inviata al senatore californiano Susan Talamantes Eggman, Apple ha dichiarato di sostenere il disegno di legge SB 244, che obbliga i produttori a fornire ai clienti e alle officine di riparazione indipendenti gli strumenti, i manuali e i pezzi necessari per riparare elettronica e elettrodomestici danneggiati.

“Apple sostiene il Right to Repair Act della California per garantire a tutti i californiani un accesso ancora più ampio alle riparazioni, proteggendo al contempo la loro sicurezza, la loro riservatezza e la loro privacy”, ha dichiarato Apple a The Verge. “Produciamo i nostri prodotti per durare e, se mai avessero bisogno di essere riparati, i clienti Apple hanno a disposizione una crescente gamma di opzioni di riparazione sicure e di alta qualità.”

Sebbene in passato Apple si fosse opposta alla legge californiana sul diritto di riparazione, recentemente l’azienda ha mostrato una maggiore apertura. Ha infatti lanciato un programma ufficiale di supporto alle riparazioni fai da te per vari dispositivi, inclusi l’iPhone 14 e i MacBook equipaggiati con M2. Tuttavia, i sostenitori del diritto di riparazione sostengono che questi programmi non rappresentano ancora una soluzione economica per la riparazione dei dispositivi.