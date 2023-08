Park Beyond si rinnova con un’espansione e le mod gratuite ufficiali

Il 29 settembre Namco Bandai rilascerà l’importante aggiornamento gratuito 2.0 per Park Beyond. L’update includerà alcuni miglioramenti alle prestazioni, modifiche al flusso dei visitatori, una riprogettazione delle missioni, miglioramenti nella costruzione modulare e molto altro da parte del team di sviluppo. Inoltre arriverà anche una feature molto attesa: sarà implementata l’agognata piattaforma di condivisione di parchi e prefabbricati potenziata da mod.io, consentendo così ai giocatori di condividere i loro parchi straordinari e i prefabbricati che hanno creato su ogni piattaforma e in tutto il mondo!

Infine, il 29 settembre segnerà anche il lancio del primo mondo a tema del gioco extra: Beyond eXtreme, che andrà ad aggiungere nuove missioni focalizzate sull’esplosivo personaggio di Blaize, due nuove flat ride, nuovi intrattenitori e oltre 250 oggetti per lo scenario. Con alcune attrazioni folli in stile anni ’90, Beyond eXtreme si rivolge a tutti gli amanti dell’adrenalina disposti a rendere il proprio parco un paradiso per chi ama il brivido.

Park Beyond ha molte sorprese in serbo per tutti i tipi di giocatori. Sono visionari alla ricerca dei futuri parchi divertimenti? L’impossibiliazione consentirà loro di trasformare giostre, negozi e personale, rendendo l’ordinario davvero straordinario.

Sono esperti di gestione? Una vasta gamma di pannelli di controllo li aiuterà a seguire ogni parametro e centesimo speso per assicurarsi che i propri parchi divertimenti funzionino alla perfezione e che i visitatori prosperino.

Hanno un’anima creativa con grandi idee? La costruzione modulare con la sua vasta libreria di risorse darà libero sfogo al proprio emisfero sinistro per creare uno scenario strabiliante da visitare, mentre il creatore di montagne russe consentirà loro di realizzare le giostre che hanno sempre sognato.

Liberate tutta la vostra creatività e immaginazione usando le migliaia di risorse a disposizione in Park Beyond: i giocatori intenzionati a dare vita alle proprie idee potranno accedere alla modalità Sandbox, personalizzando l’esperienza di gioco e impegnandosi nella costruzione e nell’arredamento. Ogni creazione può essere salvata e riutilizzata nei parchi futuri, oltre a contribuire a creare l’atmosfera desiderata grazie a colori, luci e persino musiche personalizzate. I giocatori potranno anche controllare la disposizione del terreno con opzioni di terraformazione e creazione di gallerie, che daranno una dimensione aggiuntiva ai parchi e persino alle attrazioni.

Park Beyond sarà disponibile dal 16 giugno, per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Leggi anche: