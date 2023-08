Dylan Dog e Batman: il 26 agosto esce l’ultimo capitolo del crossover a fumetti

Il 26 agosto sarà disponibile in edicola ed in fumetteria l’ultimo capitolo del crossover a fumetti tra Dylan Dog e Batman, nuova tappa delle collaborazioni tra DC Comics e Sergio Bonelli Editore. Il titolo di quest’ultimo albo è Dylan Dog e Batman. L’incubo di Gotham.

Ecco la copertina. L’albo sarà disponibile al prezzo di 4,90 euro e sarà composto da 64 pagine.

La nuova storia è sceneggiata da Roberto Recchioni, e disegnata da Gigi Cavenago e Werther Dell’Edera, con i colori di Giovanna Niro.

In questo nuovo albo, mentre Killex scatena l’orrore a Gotham City, Dylan Dog e Batman si trovano di fronte a un dilemma che sembra irrisolvibile: accettare o no l’aiuto del Joker, che potrebbe rivelarsi un alleato fondamentale per catturare il serial killer? Ma i due potranno veramente fidarsi di lui?

Il crossover tra Dylan Dog e Batman ha portato il cavaliere oscuro a trasferirsi a Londra per un periodo, incrociandosi con l’indagatore dell’incubo. E sembra che la capitale inglese sia diventata una sorta di nuova Gotham City.

Ricordiamo che i primi due capitoli del crossover sono usciti rispettivamente a fine giugno ed a fine luglio.