Barbie: in uscita una versione IMAX con nuove scene post-credits

Negli Stati Uniti ed anche in altri Paesi del circuito internazionale, a settembre, Barbie ritornerà al cinema, e gli schermi IMAX mostreranno una nuova versione del lungometraggio con scene post-credits inedite. La distribuzione avverrà il 22 settembre.

La regista Greta Gerwig ha dichiarato su questa iniziativa:

Abbiamo realizzato ‘Barbie’ per il grande schermo, quindi è emozionante poterlo portare su Imax, lo schermo più grande di tutti. Come ringraziamento speciale ai fan di Barbie, siamo entusiasti di condividere qualcosa in più dell’incredibile lavoro del nostro cast e della troupe, aggiungendo nuovi filmati speciali che speriamo possano piacere al pubblico.

Jeff Goldstein ed Andrew Cripps di Warner Bros. hanno aggiunto:

Se c’era una cosa che mancava in questa strategia vincente per ‘Barbie’, era la capacità di mettere la singolare visione di Greta sugli schermi Imax. Il fatto che “Barbie” continui ad attirare un pubblico ampio in tutto il mondo anche nel suo sesto fine settimana di distribuzione, dimostra la qualità del film e l’entusiasmo che il pubblico prova per la storia. Siamo davvero lieti di dare loro la possibilità di vedere ‘Barbie’, sia per la prima che per la quinta volta, in un formato esperienziale come Imax.