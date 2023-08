Unghie come indicatori di salute: ecco cosa possono rivelare sul nostro benessere

Le unghie, spesso trascurate come indicatori di salute, possono rivelare molte informazioni cruciali sul nostro benessere generale. È un fatto poco conosciuto, ma molte condizioni mediche possono manifestarsi attraverso cambiamenti distintivi nelle unghie, come sottolineato dalla gastroenterologa Trisha Parsicha della Clinica Gastrointestinale dell’Harvard Medical School in un articolo del Washington Post.

Ad esempio, la forma delle unghie può essere un segnale importante. Unghie a forma di cucchiaio potrebbero indicare anemia o carenza di ferro, mentre unghie arrotondate e gonfie possono essere un segno di fibrosi cistica. Le unghie bianche e gelide potrebbero essere il risultato di complicazioni al fegato o di una cirrosi iniziale.

Le variazioni nelle tipologie delle unghie, che possono essere indicative di condizioni congenite o temporanee, sono diverse. Le striature verticali sulle unghie potrebbero indicare emorragia da scheggia o, in alcuni casi, infezione delle valvole cardiache. Le creste orizzontali si manifestano quando la crescita dell’unghia è interrotta da una grave malattia o dalla chemioterapia, o anche come conseguenza del COVID-19. Le unghie snocciolate e scolorite possono essere un segno di psoriasi, una condizione autoimmune delle unghie.

Unghie fragili sono più comuni nelle donne anziane, e indossare guanti protettivi e limitare il contatto con acqua e detergenti può aiutare. L’uso di solventi per unghie può anche essere utile. Unghie bianche, gialle o marroni potrebbero indicare un’infezione fungina, spesso iniziale dall’alluce dei piedi e che può diffondersi. Le unghie “metà e metà”, conosciute anche come “unghie di Lindsay”, sono un segno di cambiamenti legati alle malattie renali e possono tornare alla normalità dopo un trapianto di rene.

Tuttavia, è importante notare che alcune pratiche di manicure e pedicure possono danneggiare la salute delle unghie, come spingere e tagliare le pellicine. Queste pratiche possono causare infezioni poiché le pellicine agiscono come barriera tra la radice dell’unghia e l’esterno.

La dottoressa Parsicha sottolinea che la salute delle unghie non dovrebbe essere trattata autonomamente. È facile fraintendere i sintomi poiché molti problemi alle unghie possono sembrare simili. Se noti cambiamenti nella forma, nella consistenza o nel colore delle vostre unghie, è fondamentale consultare immediatamente un medico per una corretta diagnosi e determinare se ci sono cause di preoccupazione. La salute delle unghie è un aspetto importante del benessere generale e dovrebbe essere monitorata attentamente.