Nightwing: il film DC non verrà più sviluppato

L’arrivo alla DC di James Gunn e Peter Safran ha sconvolto tutti i piani precedentemente stabiliti dalla Warner Bros. per l’universo supereroistico di Batman e Superman, e tra i progetti che hanno risentito di questo cambiamento c’è anche il lungometraggio su Nightwing, che non è più riportato come in sviluppo.

A parlarne è stato l’insider Umberto Gonzalez, uno dei maggiori portavoce di news e rivelazioni che provengono dagli studi di produzione di cinecomics. Secondo quanto riferito da Gonzalez il progetto in sviluppo su Nightwing sarebbe morto.

A lavorare sul film era stato chiamato Chris McKay, che qualche tempo fa aveva dichiarato sul progetto:

Spero ancora di farci qualcosa. Ora che James Gunn è coinvolto non ho avuto nessuna conversazione con lui o con nessuno della produzione, ma adoro quel personaggio. Spero di poter fare qualcosa con Nightwing. Sarebbe fantastico.

Ricordiamo che dietro l’identità di Nightwing si cela Dick Grayson, che dopo essersi tolto i panni di Robin ha deciso d’intraprendere una nuova strada supereroistica, identficandos con una maschera e costume diversi dal precedente ruolo.