Joker: gli appassionati vorrebbero Bill Skarsgård nel ruolo, ecco una fan art dedicata

Gli ultimi quindici anni sono stati piuttosto inflazionati con i Batman ed i Joker, ma certi appassionati non ne sarebbero mai sazi, ed ecco perciò che sul web c’è chi ha proposto Bill Skarsgård come nuovo pagliaccio del crimine, realizzando anche una fan art apposita.

Qui sotto troviamo la fan art del Joker con Bill Skarsgård protagonista.

L’attore ha già vestito i panni di Pennywise, il pagliaccio che in realtà rappresenta una figura molto più complessa tratta dai romanzi di IT realizzati da Stephen King. Perciò l’attitudine di Skarsgård di mescolare la figura del clown con quella del personaggio inquietante è più che comprovata.

Del resto, nonostante sia stato da poco introdotto un nuovo Joker nel film The Batman del 2022, ci sarà bisogno di un nuovo pagliaccio del crimine anche per il DC Cinematic Universe che sta introducendo James Gunn.

Il regista dei Guardiani della Galassia sta lavorando a Superman: Legacy, che è un film in cui verrà presentato il nuovo Uomo d’Acciaio. Ma, allo stesso tempo, Gunn e Peter Safran stanno lavorando anche a Batman: The Brave and the Bold, il titolo sul cavaliere oscuro e Robin.

Chissà che già The Brave and the Bold non possa introdurre il nuovo Joker. E per alcuni appassionati c’è già un nome in cima alla lista: quello di Bill Skarsgård.