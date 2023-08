Pokemon: la storia dell’episodio che provocò crisi epilettiche

Electric Soldier Porygon è il titolo dell’episodio del cartone animato sui Pokemon che non è mai andato in onda al di fuori del Giappone, e che anche in questa nazione è stato mostrato una sola volta a causa delle crisi epilettiche che ha provocato nei giovani spettatori.

Si trattava dell’episodio 38 della prima stagione dei Pokemon, e venne mandato in onda il 16 dicembre 1997. Nell’episodio Ash, Brock e Misty venivano trasportati in un’altra dimensione all’interno di un computer. Ad aiutarli nella puntata arriva il Pokémon chiamato Porygon.

Durante l’episodio Porygon scatenò delle luci con una frequenza superiore a 10 hertz. Tutto ciò provocò ben 700 ricoveri di bambini, e questo perché venivano mostrate immagini capaci di creare reazioni di fotosensibilità.

La puntata scatenò un caso definito Pokémon Shock, e fece in modo che venissero implementate delle linee guida per prevenire simili incidenti in futuro. L’episodio 39 si aprì con un messaggio da parte della produzione che dichiarava che nulla di quanto avvenuto in Electric Soldier Porygon sarebbe più accaduto.

Fu, infatti, adottato il provvedimento di evitare l’uso di più di un lampo di luce ogni terzo di secondo, ed evitare i lampi che utilizzassero il colore rosso, poiché questi effetti potevano causare nausea e persino indurre convulsioni.