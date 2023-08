L’iPhone 15 sarà disponibile in cinque opzioni cromatiche inedite?

Il mondo degli smartphone si sta preparando per una fresca ventata di colore. Recentemente, rumor sull’iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno suggerito che i nuovi dispositivi potrebbero arrivare in una rinnovata gamma di colori. Gli appassionati potranno contare su almeno cinque diverse opzioni cromatiche tra cui scegliere.

Il noto leaker su Twitter, “Unknownz21”, ha rivelato che Apple ha testato almeno sei diverse varianti di colore per l’iPhone 15. Questa informazione si aggiunge all’indiscrezione emersa ieri, secondo cui Apple avrebbe in programma di fornire, per la prima volta, un cavo USB-C intrecciato abbinato al colore del dispositivo nella confezione dell’iPhone 15. Fatta eccezione per la versione nera, ogni cavo ha una protezione in plastica bianca lucida ad entrambe le estremità.

Un rapporto di febbraio aveva suggerito che l’iPhone 15 sarebbe disponibile in Rosa e Blu. Sebbene il Blu sia ancora previsto, la tonalità rosa potrebbe essersi trasformata in corallo, cioè una via di mezzo tra l’arancione e il rosa salmone. I cavi USB-C intrecciati riflettono diverse delle opzioni di colore menzionate da Unknownz21.

L’attuale line-up di iPhone della Apple è disponibile nei colori: midnight, starlight, giallo, blu, viola e PRODUCT(RED).