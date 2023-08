Korea: i robot pilotano gli aerei meglio di qualsiasi umano

Gli scienziati del Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) hanno raggiunto un traguardo piuttosto importante nella ricerca aeronautica sviluppando un robot umanoide in grado di operare come pilota senza modifiche sostanziali alla cabina di pilotaggio. Questo robot, alto circa un metro e mezzo, dimostra notevole abilità nell’assumere i comandi di volo e nell’efficace stabilizzazione dell’altitudine dell’aeromobile, persino in condizioni di volo complesse. Attraverso l’uso di telecamere esterne, il robot sorveglia i parametri di volo critici all’interno dell’aereo. Il professore associato di ingegneria elettrica del KAIST, David Shim, ha affermato che “Pibot è un robot umanoide che può pilotare un aereo proprio come un pilota umano, manipolando tutti i singoli comandi della cabina di pilotaggio, che è stata progettata per gli esseri umani.” Pibot possiede la straordinaria capacità di memorizzare le dettagliate carte di navigazione aeronautica Jeppesen, un compito al di là delle possibilità umane. Inoltre, è in grado di memorizzare manuali operativi ed emergenziali, rispondere immediatamente e calcolare percorsi in tempo reale, garantendo una navigazione sicura, grazie all l’impiego di modelli linguistici avanzati.

Mentre gli esseri umani devono affrontare il complesso processo di adattamento a diversi modelli di aerei, il robot può apprendere le configurazioni simultaneamente. Con i recenti progressi nei modelli linguistici, le istruzioni relative a un modello specifico possono essere programmate, consentendo al robot di operare senza soluzione di continuità. Gli attuali ostacoli, come il tempo necessario per adattarsi a nuovi modelli di aerei, possono essere superati. Il profilo di risposta e le capacità di reazione di Pibot superano spesso quelle dei piloti umani. Il robot pilota sta prendendo forma come un futuro affidabile per l’industria aeronautica, poiché può gestire comunicazioni con controllo del traffico aereo e interazioni in cabina attraverso la sintesi vocale. Oltre al settore dell’aviazione, il ruolo di Pibot si estende ad altre aree, come la guida autonoma e il controllo di veicoli marini e terrestri. Secondo Shim, sebbene sia ancora in fase di sviluppo, si prevede che Pibot raggiungerà la sua forma finale nel 2026.