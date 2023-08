Il vulcano che erutta fulmini al posto della lava: l’incredibile video

Non si tratta di un'illusione ottica. Il vulcano Acatenango, in Guatemala, produce davvero "fulmini vulcanici"

È diventato virale il video di un fulmine che sembra provenire dal vulcano Acatenango, vicino alla città di Antigua in Guatemala. Sebbene il filmato sia stato inizialmente registrato nel mese di luglio, ha recentemente ottenuto un’ampia attenzione sui social media, con oltre 791.000 visualizzazioni sul sito CBS News X per la sua spettacolarità.

Spider-like lightning bolts appeared to come out of a volcano when lightning struck near Acatenango Volcano in Guatemala, creating a spectacular optical illusion. pic.twitter.com/Avo5fIjHjQ — CBS News (@CBSNews) August 18, 2023

“Fulmini simili a ragni sembravano uscire da un vulcano, creando una spettacolare illusione ottica“, ha scritto il sito di notizie nella didascalia. Una clip simile condivisa da AccuWeather ha ottenuto più di 1,4 milioni di visualizzazioni e il sito ha scritto: “Questa non è un’illusione ottica. Il vulcano Acatenango in Guatemala produce davvero fulmini vulcanici“.

Fulmini ragno

Nel 2018, il National Environmental Satellite Data and Information Service ha spiegato cosa sono i fulmini ragno. L’agenzia ha spiegato che questi eventi straordinari comportano lampi diffusi ed estesi che spesso colpiscono il suolo in varie località separate da chilometri. Questi lampi si sono guadagnati il nome di “lampi ragno” a causa del disegno unico che formano quando si muovono rapidamente tra le nuvole. I lampi viaggiano orizzontalmente su lunghe distanze, assomigliando al movimento dei ragni. Secondo l’Ufficio federale di metrologia e climatologia della Svizzera, le aree con la più alta frequenza di fulmini (non collegati a nessun vulcano) sono situate tra l’equatore e i 38 paralleli nell’emisfero settentrionale e meridionale. Il fulmine a ragno, sebbene comunemente collegato alle eruzioni vulcaniche, non è un fenomeno esclusivamente legato alle eruzioni vulcaniche. I fulmini di ragno e i fulmini normali derivano dall’accumulo e dal rilascio di elettricità statica nell’atmosfera. Entrambi i tipi di fulmini hanno il potenziale per essere pericolosi, causando danni a persone e cose. La differenza fra i due è che il fulmine a ragno presenta un disegno ampio e intricato al di sopra delle nubi temporalesche, mentre il fulmine tradizionale segue un percorso diretto tra aree con cariche diverse. Grazie al suo percorso complesso, lo spider lightning copre un’area più ampia del cielo, mentre il fulmine normale sceglie il percorso più breve tra le regioni cariche. Il fulmine ragno vanta una presenza prolungata rispetto al fulmine normale, mantenendo la sua brillantezza e la sua visualizzazione su distanze maggiori. Le eruzioni vulcaniche possono contribuire al verificarsi a questo tipo di “scariche elettriche” grazie al modo particolare in cui generano le nubi temporalesche. Durante un’eruzione, enormi pennacchi di cenere, detriti e vapore acqueo vengono proiettati nell’atmosfera. Questi pennacchi vulcanici possono raggiungere la tropopausa, che è il confine tra la troposfera (l’atmosfera inferiore) e la stratosfera (l’atmosfera superiore). Questa improvvisa iniezione di materiale può creare un ambiente instabile che favorisce la formazione di nubi temporalesche, spesso dalla caratteristica forma a incudine.