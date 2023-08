Google Chrome sarà presto in grado di rilevare le estensioni malevole

Google è sempre alla ricerca di migliorare la sicurezza e l’esperienza utente per coloro che utilizzano il suo popolare browser, Chrome. Recentemente, la società ha deciso di fare un passo avanti nella lotta contro le estensioni malevole, annunciando una nuova funzione di sicurezza.

Secondo quanto riportato da BleepingComputer, la piattaforma Chrome Web Store è spesso inondata di estensioni potenzialmente pericolose. Molte di queste sono progettate per una pluralità di scopi malevoli, tra cui bombardare l’utente di pubblicità, spiare la cronologia dell’utente e via dicendo.

Il problema principale sta nella velocità con cui queste estensioni vengono prodotte e diffuse. Non appena Google rimuove le estensioni malevole dallo store, gli sviluppatori ne rilasciano di nuove, in un ciclo continuo. Anche se Google rileva e rimuove queste estensioni dal Chrome Web Store, esse rimangono installate nei browser degli utenti.

Per affrontare questo problema, Google ha deciso di implementare la funzione “Safety Check” anche per le estensioni del browser. Questa funzione avviserà gli utenti di Chrome ogni volta in cui un’estensione malevola viene rilevata, suggerendo di disinstallarla dal browser. Questo aggiornamento di sicurezza sarà operativo a partire dalla versione 117 di Chrome. Tuttavia, gli utenti più smanettoni possono già testare la funzione nella versione 116, attivando la funzionalità sperimentale dalle impostazioni del browser.