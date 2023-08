Doctor Who: David Tennant dichiara di non essere lo stesso dottore che ha già interpretato

David Tennant ha voluto chiarire un qualcosa che riguarda la sua nuova interpretazione del Doctor Who, affermando di non essere lo stesso dottore che ha già interpretato nella serie TV.

Ecco le sue parole:

Il Dottore è stato tre persone diverse nel frattempo, quindi non sono necessariamente la stessa versione che ero prima. Non sono il Decimo Dottore adesso, sono il Quattordicesimo. Che poi, a rigor di termini, non sappiamo più quale sia il numero effettivo, vero?

Tennant riprenderà i panni del personaggio in degli special della BBC che celebreranno i 60 anni dal lancio della serie TV sul Doctor Who. L’attore ha dichiarato sul suo ritorno nello show, ancora una volta al fianco di Catherine Tate:

È stato come ricevere un regalo fantastico. È stato molto divertente. 15 anni fa ho vissuto un periodo gioioso, e tornarci poteva creare emozioni diverse. Poteva essere imbarazzante, poteva essere difficile, Forse non sarei stato in grado di essere così come sono stato. Ma ci siamo divertiti moltissimo. Russell T. Davies è tornato alla guida dello show, sembrava che non fossimo mai stati via.