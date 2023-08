X, sparite nel nulla tutte le foto pubblicate prima del 2015: scomparso anche il “selfie più famoso di sempre”

X, precedentemente noto come Twitter, sta riscontrando problemi nella visualizzazione dei vecchi post che avevano immagini allegate o link abbreviati attraverso il sistema di abbreviazione degli URL offerto da Twitter. Sebbene non sia chiaro quando il problema sia iniziato, vale al pena di precisare che il primo a segnalarlo è stato il vtuber brasiliano @DaniloTakagi, seguito dal giornalista Tom Coates.

Stando a quanto riporta il sito The Verge, il problema riguarda i tweet pubblicati prima di dicembre 2014. Inoltre, sembra che il problema non riguardi i video, a meno che non si tratti di link che rimandano a YouTube: in quel caso, l’utente non vedrà più l’anteprima del contenuto, ma solamente un link in formato “t.co” che non rimanda più a nulla.

La speranza degli utenti è che il problema venga risolto in qualche modo. In caso contrario, un intero pezzo della storia di internet potrebbe essere appena sparito nel nulla.

Il glitch non ha risparmiato nemmeno uno dei tweet più famosi di tutti i tempi: il selfie postato dalla conduttrice degli Oscar 2014, Ellen DeGeneres, accompagnata da celebrità come Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e altri, scattato durante la trasmissione dello show.

Il post in questione era diventato rapidamente il “più ritwittato di sempre”, con oltre 2 milioni di condivisioni sulla piattaforma.