Un’apocalisse glaciale ha condannato gli esseri umani primitivi in Europa secondo un nuovo studio

Gli scienziati hanno descritto giovedì prove di un massiccio evento di raffreddamento nell’Atlantico settentrionale avvenuto circa 1,1 milioni di anni fa, che durò circa 4.000 anni e sembra aver cancellato l’intera popolazione di esseri umani che avevano colonizzato l’Europa. Basandosi su fossili provenienti dalla Spagna, si ritiene che questa specie fosse l’Homo erectus, generalmente considerato il primo membro della linea evolutiva umana ad aver espanso oltre l’Africa. La specie fu la prima a possedere proporzioni corporee simili alle nostre e introdusse innovazioni negli attrezzi di pietra. L’intervallo freddo, paragonabile in intensità alle più recenti ere glaciali, sembra aver reso l’Europa inospitale per i gruppi di cacciatori-raccoglitori umani primitivi, poiché l’eccessiva glaciazione li privò delle risorse alimentari. La loro tolleranza al freddo potrebbe essere stata insufficiente. Inoltre, costruire abbigliamento e rifugi efficaci e trovare i mezzi per fare fuoco sarebbe stato sfidante, secondo gli studiosi. “Probabilmente c’è stata un’interruzione completa dell’occupazione umana iniziale dell’Europa, possibilmente per un periodo considerevole, con un’interamente nuova popolazione che è tornata in seguito“, ha dichiarato l’antropologo Chris Stringer del Museo di Storia Naturale di Londra, coautore della ricerca pubblicata sulla rivista Science.

Un’estinzione indotta dal clima

Non è chiaro quanti siano stati i morti in questo evento di estinzione regionale. “Abbiamo poche idee sul numero di popolazione, ma sicuramente era esiguo rispetto agli standard moderni – probabilmente al massimo decine di migliaia in tutta Europa“, ha affermato Stringer. Questo avvenne durante l’epoca del Pleistocene, circa 2,6 milioni – 11.700 anni fa, caratterizzata da episodi globali di raffreddamento. “Contrariamente alle precedenti credenze, il nostro studio dimostra che l’occupazione umana dell’Europa non è stata continua, ma piuttosto punteggiata da almeno un’estinzione regionale indotta dal clima”, ha dichiarato il fisico del clima e coautore dello studio, Axel Timmermann dell’Università Nazionale di Pusan in Corea del Sud. Un esame dei fossili umani e degli strumenti di pietra in Europa suggerisce una pausa nell’occupazione umana di circa 200.000 anni a partire da 1,1 milioni di anni fa. “Se ciò è vero, allora l’Europa potrebbe essere stata ricolonizzata circa 900.000 anni fa da esseri umani più resilienti, con cambiamenti evolutivi o comportamentali che hanno permesso la sopravvivenza nelle crescenti condizioni glaciali“, ha detto Chronis Tzedakis, professore di geografia fisica presso l’University College di Londra.