Tomb Raider, novità in vista? Il sito ufficiale invita i giocatori ad iscriversi per le ultime news

Un recente aggiornamento del sito ufficiale di Tomb Raider invita i giocatori a iscriversi per conoscere le ultime novità riguardanti il franchise. Che sia in arrivo l’annuncio del tanto chiacchierato nuovo capitolo?

Difficile a dirsi, anche se tale ipotesi andrebbe di fatto a confermare le ultime indiscrezioni secondo cui Crystal Dynamics si starebbe preparando a svelare un gioco entro la fine del 2023. Non dimentichiamoci che siamo ormai prossimi all’inizio della Gamescom e l’Opening Night Live sarebbe un palcoscenico sicuramente adatto per un annuncio di questo tipo.

In January, @mmmmmmmmiller reported that a new #TombRaider game was being readied for a 2023 reveal.

As summer closes out, the official site has been updated to allow for newsletter registrations for upcoming news. (via @thetreeble)

Is it time for Lara's next chapter? 🤔👀 pic.twitter.com/ZkBjkD3LmP

— SmashLara • Tomb Raider News (@SmashLara) August 19, 2023