Threads sbarca finalmente anche sul web: la versione per browser arriva questa settimana

Meta ha annunciato che la versione per browser di Threads potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. "Ci sono ancora dei problemi da risolvere".

Meta ha annunciato finalmente i suoi piani per lanciare una versione web della piattaforma di microblogging Threads all’inizio di questa settimana. Questa versione desktop risponde a una delle richieste più insistenti degli utenti di Threads.

L’app, orientata principalmente alla scrittura, ha avuto un debutto promettente quando Meta ha lanciato una versione essenziale ad inizio luglio. Tuttavia, la sua popolarità ha registrato un calo significativo nelle ultime settimane.

Fino ad ora, gli utenti avevano la possibilità di visualizzare specifici post di Threads sul web, ma l’accesso era limitato, dato che l’app era principalmente progettata per i dispositivi mobili.

Venerdì, Adam Mosseri, capo di Instagram, ha annunciato sul suo profilo Instagram che la versione web di Threads sarà presto disponibile e che attualmente è in fase di test interno presso Meta. Fonti vicine all’azienda hanno rivelato che il lancio è previsto per l’inizio di questa settimana, sebbene i piani di lancio non siano definitivi e potrebbero subire variazioni.

“Al momento l’app presenta qualche piccolo problema, quindi potreste non volerla ancora,” ha detto Mosseri. “Appena sarà pronta, la condivideremo con tutti.”

La decisione di Meta di lanciare Threads è stata spinta dalla crescente domanda di un’alternativa a X, precedentemente conosciuto come Twitter. Threads ha stabilito un record diventando l’app più veloce a raggiungere 100 milioni di download, raggiungendo questo traguardo in soli cinque giorni. Ad ogni modo, nelle settimane successive è emerso che la stragrande maggioranza degli utenti ha abbandonato il nuovo social network molto rapidamente: su Android il tasso d’abbandono ha superato il 70%.

Vi ricordiamo che Threads attualmente non è ancora disponibile in Unione Europea, a causa delle diverse norme sulla privacy che regolano le grandi piattaforme. In passato era possibile comunque usare l’applicazione attraverso alcuni escamotage, che nel frattempo sono stati corretti da Meta.