Tesla’s File, l’azienda scopre i responsabili del furto di dati: sono due ex dipendenti

All’inizio di quest’anno un data breach ha coinvolto Tesla, esponendo le informazioni personali di oltre 75mila persone, assieme a diversi altri documenti riservati — poi pubblicati da un quotidiano tedesco. Ora sappiamo che i responsabili del furto sono due ex dipendenti della casa automobilistica.

La maggior parte delle persone coinvolte – un totale di 75.735 – erano prevalentemente dipendenti attuali o passati di Tesla. ” “Anche se non abbiamo identificato prove di un uso improprio dei dati in modo da poter causare danni, vi stiamo comunque fornendo questa comunicazione per assicurarci che siate a conoscenza di quanto accaduto e delle misure che abbiamo adottato,” ha scritto la società in una lettera indirizzata ai dipendenti.

La violazione è avvenuta il 10 maggio, quando il giornale tedesco Handelsblatt ha dichiarato di aver ricevuto 100GB di dati da “diversi informatori” all’interno di Tesla. I “Tesla’s File” contenevano, secondo quanto riferito, 23.000 file interni, tra cui 2.400 resoconti di problemi di autoaccelerazione e 1.500 casi di problemi di funzione frenante. Quest’ultimo gruppo includeva 139 lamentele su frenate d’emergenza involontarie e 383 incidenti di arresti improvvisi dovuti a falsi avvisi di collisione.

Nella lettera ai dipendenti, Tesla ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, confermando la data della violazione del 10 maggio e che il quotidiano Handelsblatt aveva ottenuto informazioni confidenziali di Tesla. “L’indagine ha rivelato che due ex dipendenti di Tesla hanno sottratto le informazioni violando le politiche di sicurezza IT e protezione dei dati di Tesla e le hanno condivise con l’organo di stampa.”

I dati includevano anche nomi e informazioni di contatto dei dipendenti, tra cui indirizzi fisici, indirizzi email e numeri di cellulare. “Il giornale ha dichiarato di non avere intenzione di pubblicare le informazioni personali e, in ogni caso, è legalmente proibito utilizzarle in modo inappropriato,” ha affermato Tesla.