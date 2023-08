Paw Patrol: Il Super Film, i nuovi poster

Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment presentano la nuova avventura cinematografica animata del più amato gruppo di coraggiosi quattrozampe della tv: Paw Patrol: Il Super Film, in arrivo nelle sale dal prossimo 28 settembre. Il film è diretto da Cal Brunker, che l’ha sceneggiato insieme a Bob Barlen, sulla base della serie televisiva creata da Keith Chapman. Ecco dunque i poster ufficiali dei simpatici amici a quattro zampe protagonisti.

Nel cast originale abbiamo, tra gli altri, Mckenna Grace, Taraji P. Henson, Marsai Martin, Christian Convery, Ron Pardo, Lil Rel Howery, Kim Kardashian, Chris Rock e Serena Williams. Il film, tra l’altro, arriverà nei cinema in concomitanza con il debutto del nuovo videogioco sulla serie, Paw Patrol World, slegato dal film e che sarà disponibile dal 29 settembre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam. La storia segue i piani del sindaco Humdinger e della sua squadra gattastrofe per rovinare le celebrazioni del festival PAW Patrol Day. I giocatori potranno vestire i panni dei celebri cuccioli alternandosi tra loro per risolvere la situazione tra audaci salvataggi, rompicapi enigmatici e missioni divertenti. Otto i personaggi giocabili: Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma, nonché Tracker ed Everest.

Sinossi:

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della Paw Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e… si trasformano in Super-cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l’arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

