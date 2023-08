My Adventures With Superman: un fan artist presenta il Batman della serie animata

Ecco come potrebbe apparire Batman in My Adventures with Superman, la serie animata di Adult Swim.

Su Adult Swim sta riscuotendo consensi la serie My Adventures With Superman, che propone storie che incrociano avventure dell’Uomo d’Acciaio assieme a Lois Lane. Ed un fan artist ha voluto proporre una versione di Batman, così come potrebbe apparire nella serie animata.

Ecco un’immagine condivisa del possibile Batman di My Adventures With Superman.

Fino ad ora nella serie animata abbiamo visto comparire personaggi come Mr. Myxyzptlk, Parasite, Deathstroke, Live Wire, Silver Banshee. E nell’ottavo episodio è comparsa anche Amanda Waller, che ha assemblato la sua popolare task force X della Suicide Squad.

Ma in My Adventures with Superman non sono mancati i riferimenti a Batman, prima della sua comparsa, considerando che al Daily Planet è arrivata Vicki Vale, la giornalista comparsa anche nel lungometraggio del 1989 di Tim Burton, che ha avuto una relazione con il cavaliere oscuro.

Inoltre è stata menzionata anche Gotham City assieme alla famiglia mafiosa di Falcone. Insomma, dopo tanto citare il cavaliere oscuro, potrebbe anche arrivare momento di Batman in My Adventures with Superman. La serie è stata già confermata per una seconda stagione.