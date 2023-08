La GoPro Hero 12 Black debutterà a breve, ma non sarà una rivoluzione

GoPro è pronta a lanciare sul mercato la sua nuova action camera, la GoPro Hero 12 Black. Ma a cosa devono attenersi gli appassionati di tecnologia e fotografia?

Contrariamente alle aspettative e alle voci che circolavano nelle scorse settimane, il nuovo modello non presenterà un upgrade radicale rispetto al precedente. Infatti, come riportato da Roland Quandt, sembra che la GoPro Hero 12 Black manterrà il sensore 5,3K del modello precedente.

Un punto che ha destato molta curiosità era la possibilità di avere un nuovo sensore da 1 pollice. Tuttavia, dai dati ufficiali si evince che la camera sarà equipaggiata con un sensore da 1/1,9 pollici, capace di catturare foto da 27 megapixel e video in 5,3K. Contrariamente alle voci, non troveremo né un sensore da 1 pollice né un display edge-to-edge.

La GoPro Hero 12 Black potrà registrare video fino a 5,3K con 60 fotogrammi al secondo e HDR opzionale. Per quanto riguarda la fotografia, sarà possibile scattare foto fino a 27 Megapixel, ma attraverso l’app GoPro Quik, si potranno estrarre immagini con una risoluzione fino a 24,7 Megapixel. Gli appassionati di saranno felici di sapere che saranno disponibili video in 8 e 10 bit, nonché in formato Log.

Tra le altre caratteristiche del dispositivo troviamo anche l’HyperSmooth 6.0, una tecnologia proprietaria di GoPro, che assicura una stabilizzazione dell’immagine ancora più avanzata. Se si sperava in grandi novità dal lato software, bisognerà attendere ulteriormente. Infatti, dal poco che si sa dai dati ufficiali, anche il software rimarrà pressoché invariato rispetto al modello precedente. Anche in termini di design e display, sembra che la GoPro Hero 12 Black mantenga le stesse dimensioni del modello precedente, con schermi da 2,27 e 1,4 pollici, rispettivamente sul fronte e sul retro.