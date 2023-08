Illuminations: Il nuovo libro di Alan Moore arriverà in Italia a ottobre

Illuminations è il titolo del nuovo libro dello scrittore Alan Moore (autore di storie a fumetti leggendarie come Watchmen), che arriverà in Italia grazie a Fanucci Editore il 27 ottobre.

Qui sotto potete vedere la copertina di Illuminations.

Il libro sarà composto da 512 pagine vendute al prezzo di 20 euro. Illuminations è una raccolta di racconti brevi, incentrati sul potere dell’immaginazione e della magia, che racconta storie di fantasmi e altre creature fantastiche.

Illuminations è stato pubblicato a livello internazionale nel 2022, attraverso Bloomsbury Publishing PLC. L’opera dell’autore britannico è stata descritta da Neil Gaiman come:

Una raccolta meravigliosa, brillante e spesso commovente… Al tempo stesso espansiva e cosmica, anche se è completamente radicata nella nostra realtà urbana.

Illuminations è composto complessivamente da nove storie piene di meraviglia e fantastico: in A Hypothetical Lizard, due concubine in un bordello per specialisti fantastici si innamorano, con conseguenze tragiche; In Not Even Legend, un gruppo di studio sul paranormale viene contaminato da uno degli esseri ultraterreni su cui cercano di indagare. In Illuminations, un uomo anziano e nostalgico decide di visitare una località balneare della sua giovinezza e ritrova il passato letteralmente troppo vicino.

Intrigante per tutti gli appassionati di fumetti sarà What We Can Know About Thunderman, che ripercorre la storia surreale dell’industria dei fumetti negli ultimi settantacinque anni attraverso diverse persone.