Età del Bronzo nel Caucaso: scoperto menù di banchetto

Nel Caucaso, più di 5.000 anni fa, durante l’Età del Bronzo, si svolse un sontuoso banchetto che oggi possiamo ricostruire grazie all’analisi dei residui proteici conservati in sette antichi calderoni di metallo utilizzati per la preparazione dei cibi. Questa sorprendente scoperta è stata pubblicata sulla rivista iScience da un team internazionale di esperti, con la leadership dell’antropologa Shevan Wilkin dell’Università di Zurigo.

Questi calderoni, grandi e imponenti, indicano chiaramente che non erano destinati solo a pasti familiari, ma probabilmente venivano utilizzati per cucinare pasti abbondanti in occasione di banchetti o cerimonie. La loro costruzione in leghe metalliche con proprietà antimicrobiche ha contribuito a conservare i residui proteici degli alimenti all’interno, impedendo la proliferazione di microrganismi che avrebbero potuto degradarli nel corso dei millenni.

Nell’analisi dei residui, gli scienziati hanno identificato diverse proteine, tra cui una chiamata Hspb1 (heat shock protein beta-1), che suggerisce che questi calderoni erano utilizzati per cucinare carne di cervo o bovino. Ma non solo carne: sono state anche rilevate proteine di latte ovino, indicando che venivano utilizzati anche per la produzione di latticini.

La datazione al radiocarbonio ha rivelato che questi calderoni risalgono a un periodo compreso tra il 3.520 e il 3.350 a.C., rendendoli almeno 3.000 anni più antichi dei recipienti precedentemente analizzati. Nonostante mostrino segni di usura, la presenza di riparazioni suggerisce che fossero oggetti preziosi e simboli di status sociale oltre che strumenti per la preparazione del cibo.

Questo studio pionieristico offre una visione affascinante di come le persone dell’Età del Bronzo nel Caucaso preparavano i loro banchetti, includendo carne di cervi e bovini, insieme a latticini provenienti da pecore e capre. La conservazione delle proteine in questi antichi calderoni apre anche la strada a ulteriori scoperte riguardanti manufatti metallici preistorici, gettando nuova luce sulla vita e le abitudini delle civiltà antiche.