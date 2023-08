Airbus 330 di Maleth Aero collabora con il Teatro alla Scala di Milano

Il Teatro alla Scala di Milano sta per intraprendere un emozionante tour europeo nella prima metà di settembre 2023, portando la magnificenza dell’arte teatrale e musicale in sei affascinanti città europee. Per affrontare questo ambizioso viaggio, l’orchestra sarà trasportata da un ampio aereo widebody fornito dalla compagnia aerea Maleth Aero.

Il tour inizierà il 1 settembre a Verona, con la prima tappa che porterà il Teatro alla Scala a Vienna. L’aereo decollerà tra le 12 e le 13, portando artisti e musicisti verso la capitale austriaca. Da Vienna, la troupe si sposterà il 5 settembre verso Amsterdam, dove si esibirà ancora una volta in uno spettacolo di straordinaria bellezza. Il volo per Amsterdam partirà anch’esso tra le 12 e le 13.

La prossima tappa del tour sarà Aalborg, il 7 settembre, e il volo partirà tra le 12 e le 13 da Amsterdam. Qui, gli spettatori danesi potranno godere della maestosità dell’orchestra e del Teatro alla Scala. Il 9 settembre, il viaggio proseguirà verso Bruxelles, con un decollo previsto tra le 11 e le 11:30 da Aalborg.

Il tour continuerà il 12 settembre con un volo tra Lussemburgo e Parigi, partendo tra le 11 e le 11:30 da Bruxelles. Infine, il Teatro alla Scala concluderà la sua straordinaria avventura europea il 13 settembre, tornando a casa a Milano Malpensa da Parigi, con un volo previsto tra le 12 e le 13.

Per questo tour europeo, l’aereo selezionato per trasportare l’orchestra e il personale sarà un Airbus 330 di Maleth Aero, come specificato nell’orario stagionale dell’aeroporto di Verona. Questo aereo widebody fornirà il comfort e lo spazio necessari per ospitare la numerosa composizione dell’orchestra e garantirà che il Teatro alla Scala possa esibirsi con la stessa grandiosità e raffinatezza ovunque vada.

Questo tour rappresenta un’opportunità unica per il pubblico europeo di sperimentare la bellezza e l’arte del Teatro alla Scala, portando la cultura e la musica italiana in sei affascinanti città del continente.