SSD WD_Black SN770 da 1 TB è in offerta su Amazon, ora al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD WD_BLACK SN770 da 1TB che si trova ora al prezzo minimo storico.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD WD_BLACK SN770 da 1 TB per PC. Lo sconto segnalato è del 12% rispetto al prezzo mediano. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo mediano è 64.89€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L’SSD WD_BLACK SN770 da 1 TB non è compatibile con PlayStation 5. La velocità è fino a 5.150 MB/s in fase di lettura e fino a 4.900 MB/s in fase di scrittura. Misura ‎8 x 2,21 x 0,24 cm.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.