Batman 89′ e Superman ’78: presentati i fumetti sequel

Batman ’89 e Superman ’78 avranno dei fumetti sequel: i due universi narrativi lanciati attraverso il grande schermo ritorneranno ancora una volta su carta a novembre negli Stati Uniti. I titoli dei due nuovi archi narrativi saranno Batman ’89: Echoes e Superman ’78: The Metal Curtain.

Ecco alcune cover.

Al centro della storia di Batman ci sarà la guerra di Harvey Dent portata avanti su Gotham, mentre il cavaliere oscuro è improvvisamente scomparso; mentre per quanto riguarda Superman troveremo l’Uomo d’Acciaio che sembra aver trovato la sua dimensione sulla Terra, ma qualcosa piomberà dall’alto, provenendo proprio da quella che un tempo era la sua vera casa.

Per il nuovo capitolo di Batman ’89 sono stati chiamati Sam Hamm e Joe Quinones, mentre per il sequel di Superman ’78 ci saranno Robert Venditti ed il disegnatore Gavin Guidry.

La data d’uscita negli Stati Uniti di Batman ’89: Echoes sarà quella del 28 novembre, mentre per quanto riguarda Superman ’78: The Metal Curtain sarà disponibile dal 7 novembre. I precedenti capitoli sono stati pubblicati in Italia da Panini Comics.