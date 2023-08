Scott Pilgrim: il creatore dichiara che la serie animata non sarà un adattamento fedele del fumetto

Dopo che Netflix ha diffuso il trailer della serie animata su Scott Pilgrim, gli appassionati del personaggio hanno aumentato la loro curiosità ed interesse per il progetto. Ma Bryan Lee O’Malley ha dichiarato che la serie non sarà un adattamento fedelissimo del fumetto da cui è tratta.

Ecco le sue parole:

Non so chi abbia bisogno di sentirlo ma… questa serie animata non è come i fumetti. Quelli li ho già scritti, e si possono leggere in qualsiasi momento. La serie sarà un qualcosa di nuovo, per molti versi. NON aspettatevi un rifacimento del fumetto parola per parola. Sono in arrivo molte sorprese.