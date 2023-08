Olfatto e Memoria: il potere di un solo odore nell’aumentare le capacità cognitive

La notizia arriva da Science Daily, che riporta i dati raccolti da esperimenti che hanno fatto circolare il profumo nelle camere da letto di alcuni anziani per diversi mesi, aumentando le capacità cognitive. La ricerca sull’olfatto ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e ora si è scoperto che un odore specifico può migliorare la memoria. Questa scoperta potrebbe avere enormi implicazioni per gli adulti che rischiano di sviluppare la demenza, fornendo tecniche non invasive per rafforzare la memoria.

Aumento del 226% delle capacità cognitive grazie all’olfatto

Lo studio sulla memoria olfattiva ha registrato un aumento del 226% delle capacità cognitive dei partecipanti, con risultati incredibilmente positivi. Il progetto, sostenuto da Procter and Gamble, è stato condotto dal Centro UCI per la Neurobiologia dell’Apprendimento e della Memoria, utilizzando piccole quantità di cartucce imbevute d’olio. È da tempo una teoria scientifica sociale che l’olfatto possa avere un impatto sulla memoria a causa delle profonde emozioni risonanti associate a profumi come quelli del cibo e di alcuni luoghi. Alcune aziende hanno addirittura creato un modello di business vendendo candele con profumi che evocano ricordi di un luogo specifico per i viaggiatori nostalgici che si sono trasferiti fuori dal loro stato o paese natale. Lo studio sulla memoria olfattiva è stato condotto con oli vaporizzati con diffusori per un periodo di due ore mentre i partecipanti dormivano, ottenendo un rafforzamento della memoria e, incidentalmente, un sonno migliore e più profondo. Inoltre, sembrano emergere nuove prove che collegano la perdita dell’olfatto dovuta alle complicazioni del COVID-19 con problemi di memoria e declino cognitivo. I ricercatori hanno già concluso, da studi precedenti, che l’esposizione di pazienti con moderati segni di demenza a una miriade di odori durante il giorno può potenziare la memoria e le capacità linguistiche e alleviare la depressione, il che significa che il profumo potrebbe avere un ruolo ancora più importante nella psiche umana di quanto non si creda.

Potenziare la mente attraverso gli odori: un futuro promettente per la memoria e la cura della demenza

Per una persona comune, questo potrebbe suggerire che attività di base come cucinare, pulire e passeggiare all’aperto possono potenziare i recettori cerebrali esponendo il naso a un maggior numero di odori nel corso della giornata. Sebbene lo studio non approfondisca quali odori abbiano il miglior impatto sulla memoria, possiamo aspettarci una grande quantità di informazioni aggiuntive da ulteriori studi condotti sull’argomento, che ci porteranno sempre più vicino a un trattamento non invasivo o addirittura a una cura per la demenza e l’Alzheimer. Come hanno spiegato i ricercatori, l’olfatto di una persona media inizia a consumarsi significativamente dopo i 60 anni. Per quanto riguarda gli altri sensi, abbiamo sviluppato una serie di dispositivi per aiutare il declino dell’età, come occhiali o apparecchi acustici, ma non sono state offerte al pubblico funzioni comuni per inibire i recettori dell’olfatto. Un odore in grado di migliorare la memoria si spera possa offrire un potenziale trattamento per l’Alzheimer. Per ora, la ricerca che collega l’olfatto e la memoria sembra incredibilmente solida, il che si spera significhi che nel prossimo futuro verranno sviluppati maggiori fondi e risorse in questo campo.