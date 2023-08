Microsoft svelerà i nuovi Surface a fine settembre

Microsoft ha svelato la data di una "misteriosa presentazione", che però di misterioso non ha poi molto. Questo autunno sarà denso di eventi dedicati alla tecnologia

Microsoft terrà un “misterioso” evento di presentazione a fine settembre. Secondo molti media americani, si tratta quasi sicuramente di un appuntamento dedicato alla nuova line-up di prodotti Microsoft Surface: laptop, tablet 2-in-1 e molto altro.

L’estate sta volgendo al termine, lasciando spazio alla stagione autunnale densa di appuntamenti tecnologici. Le principali aziende del settore tech stanno già delineando il loro calendario. Microsoft ha già fatto la sua mossa, inviando inviti per un “evento speciale” che si terrà a New York il 21 settembre.

Nonostante la società non abbia ancora fornito dettagli precisi sull’evento, le speculazioni sono già iniziate. Si ipotizza che possa trattarsi dell’evento autunnale di Microsoft dedicato all’hardware, durante il quale tradizionalmente vengono svelati i nuovi dispositivi Surface e altri prodotti. Questo suggerirebbe che Microsoft stia tornando alla sua vecchia abitudine di programmare l’evento a settembre, dopo aver optato per ottobre l’anno scorso. Vista l’attenzione di Microsoft sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno, è probabile che l’evento avrà un focus significativo sulle varie iniziative legate all’IA. Non possiamo escludere anche novità su Windows 11.

Tutti gli appuntamenti con il Tech di autunno

Apple, solitamente, presenta la sua nuova gamma di iPhone nei primi giorni o metà settembre. Secondo Mark Gurman di Bloomberg – e ve ne avevamo già parlato – è molto probabile che i nuovi iPhone 15 verranno presentati o il 12 o il 13 settembre. Curiosamente, sempre secondo Gurman i telefoni saranno disponibili nei negozi circa una settimana dopo e, dunque, il 22 settembre. Un giorno dopo la presentazione di Microsoft.

Anche Google – scrive il sito 9to5apple – dovrebbe svelare i prossimi dispositivi della linea Pixel tra settembre e ottobre. In questo caso però non abbiamo ancora una data ufficiale.

Infine ci sono Amazon e Meta, che sveleranno le loro novità hardware (Alexa e Meta Quest, dunque) rispettivamente il prossimo 20 e 27 di settembre.