Lies of P: il nuovo gameplay trailer in occasione della Gamescom

Il canale YouTube di PlayStation offre ai suoi utenti un nuovo trailer dell'attesissimo gioco d'azione Lies of P, in arrivo a settembre.

Ah, P[inocchio], quante bugie sei disposto a dire per raggiungere i tuoi obiettivi e diventare… umano? È quel che si chiede il nuovo trailer – appena lanciato in esclusiva da Sony sui canali YouTube di PlayStation – di Lies of P, attesissimo gioco d’azione in stile soulslike di Neowiz Games in uscita il 19 settembre 2023 sui sistemi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Si tratta di un video di appena un minuto e venti, eppure ricco di pathos e, inoltre, di scene inedite.

Ispirato alla famosa fiaba di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione Souls-like ambientato nell’oscura città di Krat, ispirata alla Belle Époque. Un tempo bellissima, Krat si è trasformata in un incubo vivente, mentre marionette mortali si scatenano e una piaga si diffonde nel territorio. I giocatori vestiranno i panni di P, un burattino che deve farsi strada attraverso la città nel suo inarrestabile viaggio per trovare Geppetto e diventare finalmente umano. Lies of P presenta un mondo elegante e pieno di tensione, profondi sistemi di combattimento e di personalizzazione del personaggio e una storia avvincente con interessanti scelte narrative in cui più bugie vengono dette, più P diventa umano. Ma ricordate: in un mondo pieno di bugie, non ci si può fidare di nessuno…

Se il titolo vi incuriosisce, ricordiamo che è disponibile per il download una entusiasmante demo che offre ai giocatori l’accesso anticipato ai primi due capitoli di Lies of P, che includono impegnativi scontri con i boss, l’introduzione di personaggi chiave e aree uniche da esplorare. La demo offre diverse ore di gioco e permette ai giocatori di esplorare liberamente l’area principale del gioco, l’Hotel Krat. La demo offre uno sguardo introduttivo a Lies of P, ma è solo un assaggio dei contenuti completi del gioco che i fan potranno aspettarsi al lancio.

