Le tempeste geomagnetiche sul Sole aumentano a un ritmo allarmante

Il Sole è sempre in movimento e ha il suo ritmo, come una danza cosmica che influisce sulla Terra. Quando raggiunge l’apice del suo ciclo, indicativamente ogni 11 anni, si verifica un fenomeno che cattura l’attenzione degli scienziati. In questi momenti, l’intensità dei brillamenti solari varia, e ciò è prevedibile a seconda della fase all’interno del ciclo. Tuttavia, ciò che sta attualmente preoccupando gli scienziati è che il Sole sembra emettere più tempeste geomagnetiche rispetto a quanto ci aspettassimo, anche prima di arrivare al picco previsto nel 2025. Questo non è solo uno spettacolo astronomico; ha effetti reali sulla Terra. Le tempeste geomagnetiche possono causare bellissime Aurore Boreali, ma possono anche danneggiare le comunicazioni radio e, in alcuni casi, persino danneggiare i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Ad esempio, SpaceX ha sperimentato problemi con i suoi satelliti Starlink, che si sono trovati nella traiettoria di una delle espulsioni di plasma solare. Normalmente un satellite in orbita bassa non sarebbe influenzato negativamente da un’esplosione di plasma dal sole, ma in questo caso 38 dei 49 satelliti sono stati danneggiati o persi dopo il lancio iniziale.

Posto sbagliato al momento sbagliato

In altre parole, anche se il sole è in grado di distruggere i satelliti LEO, non è probabile che si verifichino ricadute di questo tipo più vicine alla superficie terrestre. Ci sono un paio di fattori da considerare che vi faranno stare tranquilli. In genere, i LEO si trovano a un’altitudine di 400 chilometri o più. Nel caso dei satelliti Starlink di SpaceX, essi si trovavano semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre il sole effettuava un’espulsione di massa coronale, che ha causato una tempesta geomagnetica che ha aumentato la densità dell’aria in modo esponenziale. Se i satelliti si fossero trovati a un’altitudine superiore, non sarebbero stati influenzati dall’attività del sole. Ma poiché sono stati lanciati a un’altitudine di soli 210 chilometri, si sono trovati nel bel mezzo dell’evento solare. Quello di SpaceX è stato un caso anomalo estremamente sfortunato, se si considera che in passato i lanci di Starlink sono stati 35 e sono avvenuti senza problemi.

C’è motivo di preoccuparsi eccessivamente?

Ciò di cui dobbiamo preoccuparci, tuttavia, è il fatto che è più difficile rilevare molte delle tempeste risultanti, perché esse dipendono in larga misura dal modo in cui i campi magnetici terrestri interagiranno con il vento solare, che è molto più difficile da rilevare. In altre parole, anche se il Sole è in grado di distruggere i satelliti LEO, non è probabile che si verifichino ricadute di questo tipo più vicine alla superficie terrestre. Per molti spettatori e osservatori delle stelle, la stessa attività solare responsabile della distruzione di Starlink offre semplicemente un fantastico spettacolo di luci sotto forma di Aurora Boreale per chi vive nell’emisfero settentrionale. È noto che il Sole disturba le comunicazioni radio a onde corte quando le sue tempeste solari sono particolarmente intense. Fortunatamente, siamo in grado di rilevare i brillamenti solari quando lasciano la superficie del sole con un grado di precisione relativamente elevato.