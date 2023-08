iPhone potrebbe non produrre cover in pelle per l’iPhone 15

Lo suggeriscono diverse fonti e sembra sempre più probabile. L'azienda potrebbe optare per un materiale diverso e in linea con il suo posizionamento di brand "etico"

Secondo quanto rivelato dal noto leaker su Twitter, “DuanRui“, Apple potrebbe decidere di non lanciare cover in pelle per la nuova linea iPhone 15.

DuanRui attinge informazioni dalle piattaforme di social media cinesi e, spesso, anticipa con precisione i piani di Apple. Sebbene ci siano poche altre informazioni sulla presunta decisione di Apple di interrompere la produzione di cover in pelle, altri, come “ShrimpApplePro” e 9to5Mac, affermano di aver sentito la stessa notizia da diverse fonti. Questo rende la voce ancor più credibile al momento.

Apple ha lanciato la sua prima serie di cover in pelle nel 2013, insieme all’iPhone 5S. Da allora, ogni nuovo modello di iPhone è stato accompagnato da una selezione rinnovata di colori e da leggere modifiche al design, come l’aggiunta di pulsanti in alluminio e il supporto MagSafe. Tuttavia, piuttosto che eliminare completamente le opzioni di cover premium, è probabile che Apple possa optare per un materiale alternativo di alta gamma, che sia vegano e abbia un’impronta di carbonio ridotta.

Oltre alla decisione di posizionarsi come un’azienda attenta ai diritti degli animali, potrebbero esserci altre ragioni dietro a questa scelta. Le cover in pelle ufficiali sono state spesso accusate di avere una scarsa resistenza nel tempo: quelle colorate tendono a scolorirsi molto rapidamente, perdendo velocemente le loro tinte accese originali, e – più in generale – come su tutti i prodotti in pelle, anche sulle cover per iPhone tende a crearsi una patina che dà all’accessorio un senso di vissuto. Il problema è che nelle cover per telefono – un dispositivo soggetto a frequenti sfregamenti quando tenuto in tasca – questo processo può avvenire in pochi mesi.