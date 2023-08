Quantum: Recharged, disponibile da oggi il remake del classico Atari

Il grande classico d'azione spaziale Quantum: Recharged è pronto a tornare, dopo 40 anni dal debutto nelle sale giochi, in una versione completamente rielaborata.

Disponibile per PC tramite Steam ed Epic, Nintendo Switch, Playstation 4 e 5 e Xbox Series X|S, Quantum: Recharged è una gemma puramente ispirata al retrogaming, ma arricchita da sfumature contemporanee. A quarant’anni dal suo debutto nelle sale giochi, questa versione “Recharged” amplia il gameplay classico con una maggiore varietà di nemici mortali e nuove mosse per pareggiare le carte. Quantum: Recharged è sviluppato da Sneakybox e pubblicato da Atari.

In Quantum: Recharged, i giocatori dovranno sconfiggere ondate di nemici delineando zone mortali distruttive, circondando e intrappolando con la propria navicella le unità avversarie. Senza armi, laser o missili a bordo per abbattere i nemici, Quantum: Recharged mette alla prova i giocatori, sfidandoli a evitare di subire danni e a progredire attraverso livelli sempre più difficili, padroneggiando la manovrabilità della loro navicella.

Grazie alla fusione tra gameplay frenetico e velocità nel problem-solving, Quantum: Recharged è una meraviglia cosmica visuale arricchita da una vivace colonna sonora originale, realizzata dalla premiata compositrice Megan McDuffie, che ha riprodogto per l’occasione melodie avvolgenti dai ritmi coinvolgenti.

Le principali caratteristiche di Quantum: Recharged includono:

Ciò che è vecchio è nuovo: usa abilità e potenziamenti modernizzati per evitare gli attacchi di laser mortali provenienti dai Quarks e dai Neutroni in agguato, mentre attraversi il campo di battaglia ad alta velocità.

Modalità folli: due modalità distinte di gameplay, Modalità Sfida e Modalità Arcade, ti incoraggiano rispettivamente a combattere in 25 livelli unici e a sopravvivere il più a lungo possibile contro ondate di nemici sempre più pericolosi.

Potenziamenti: pareggia le carte con bonus che appariranno casualmente, come schivate illimitate, la capacità di congelare i nemici o nodi extra per la vita. Un solo potenziamento potrebbe cambiare le sorti della battaglia, ma se ne hai diversi, il vantaggio è assicurato

Co-op e Classifiche: copri più ampie aree di terreno con un amico in tutte le modalità di gioco per eliminare strategicamente i nemici in sincronia e competi nelle classifiche globali sia nella Modalità Arcade sia nella Modalità Sfida.

