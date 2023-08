Lego: Ed Sheeran ha fatto il commesso in un Lego Store per un giorno

L’autore del celebre brano Lego House non poteva, prima o poi, non creare un sodalizio con Lego, e, per questo motivo, Ed Sheeran, è stato per un giorno commesso di un Lego Store.

Nel video vediamo il cantautore britannico all’interno di un Lego Store presso il Mall of America.

All’interno del Lego Store il cantautore Ed Sheeran ha autografato prodotti acquistati da vari appassionati dei mattoncini, e, successivamente, si è esibito imbracciando la chitarra, e stupendo il pubblico del negozio. Ovviamente non ha mancato di cantare la sua Lego House.

Ricordiamo che alcuni mesi fa è stato distribuito su Disney+ un progetto docuserie che racconta la vita di Ed Sheeran. La docuserie è stata lanciata in concomitanza con l’uscita del nuovo album del cantautore.

La docuserie è intitolata Oltre la musica, e racconta di come Ed Sheeran si sia messo a confronto durante un periodo particolare della propria vita con le sue fragilità, e con delle perdite umane piuttosto importanti.