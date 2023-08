Il Galaxy Flip 6 introdurrà, finalmente, una fotocamera principale nuova di zecca

Il Galaxy Z Flip 5 ha introdotto un gran numero di novità, a partire dal nuovo – ed enorme – schermo esterno Flex Window, che ora abbraccia completamente la parte superiore della scocca del telefono. Ma chi si aspettava degli importanti passi in avanti anche sul fronte delle fotocamere è purtroppo rimasto deluso.

La buona notizia è che le cose sembrano destinate a cambiare con il Galaxy Z Flip 6. Il prossimo telefono è già in fase di testing presso i laboratori di Samsung e pare proprio che uno dei prototipi abbia una nuova fotocamera principale da 50MP. Un enorme passo in avanti rispetto alla fotocamera principale da 12MP del Galaxy Z Flip 5. Il prototipo del Galaxy Z Flip 6 ha come nome in codice B6 (il nome in codice del Galaxy Z Flip 5 era B5), mentre il nome in codice del Galaxy Z Fold 6 è Q6. Al momento non sono disponibili dettagli sul nuovo sensore da 50MP, ma è plausibile ipotizzare che possa trattarsi dello stesso sensore utilizzato nei Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Resta da vedere se il Galaxy Z Flip 6 introdurrà migliorie anche per la fotocamera ultrawide o per la fotocamera per i selfie. Sarebbe logico per Samsung aggiornare la fotocamera per i selfie con un sensore da 12MP, simile alla serie Galaxy S23, ma nulla è certo dato che dal lancio dei nuovi pieghevoli ci separa ancora esattamente un anno. Non resta che aspettare con grande pazienza.