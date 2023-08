Gli scienziati scoprono un ambiente completamente nuovo sotto il fondo dell’oceano

Un luogo così profondo e oscuro da sembrare inospitale, un ambiente in cui la luce solare non arriva mai. Eppure, è proprio in queste profondità del Pacifico che gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria. Armati di un robot subacqueo e guidati dallo Schmidt Ocean Institute, un team di ricercatori internazionali ha svelato un nuovo mondo di vita che fino ad ora era rimasto nascosto ai nostri occhi. La scoperta è stata fatta nelle bocche idrotermali, delle fessure vulcaniche sul fondale marino. Questi luoghi, scoperti per la prima volta negli anni ’70, eruttano fluidi caldi ricchi di minerali. Quello che gli scienziati non si aspettavano era di trovare un intero ecosistema prosperare in queste profondità oscure, completamente separato dal mondo sopra di loro. Quello che è ancora più sorprendente è come la vita sia riuscita a trovare un modo per adattarsi a questo ambiente ostile. Nonostante l’assenza di luce solare, vermi, lumache e batteri chemiosintetici hanno creato un ecosistema unico che dipende dalle risorse provenienti dai fluidi vulcanici e dall’ossigeno dell’acqua marina. Come ha spiegato l’ecologa Monika Bright dell’Università di Vienna, “Gli animali delle bocche di ventilazione sopra e sotto la superficie prosperano all’unisono, dipendendo dal fluido di ventilazione dal basso, e dall’ossigeno nell’acqua di mare, dall’alto“.

Una sorprendente scoperta: vermini tubolari nuotano attraverso fluidi vulcanici nelle profondità oceaniche

La scoperta più straordinaria è stata fatta sui vermi tubolari, che hanno dimostrato la loro capacità di nuotare attraverso i fluidi vulcanici. Questo fatto è stato osservato in un esperimento lungo la costa dell’America centrale, in cui un robot subacqueo telecomandato ha esplorato il fondale oceanico a 2.500 metri di profondità. All’inizio il sito sembrava privo di vita. Solo dopo che gli scienziati hanno posizionato una scatola sul fondale, hanno potuto notare un’aggregazione molto particolare di orme di vita. Dopo qualche giorno, infatti, sono tornati ad analizzare il box e hanno scoperto che era diventato la casa di alcuni nuovi visitatori che, si ipotizza abbiano viaggiato attraverso le fessure del fondo marino. Wendy Schmidt, presidente e co-fondatrice dello Schmidt Ocean Institute, ha sottolineato come queste nuove informazioni sottolineino la necessità di ulteriori ricerche sottomarine. La scoperta di nuove creature, paesaggi e ora anche di un ecosistema completamente nuovo sottolinea quanto dobbiamo ancora scoprire sul nostro oceano e quanto sia importante proteggere ciò che ancora non conosciamo o comprendiamo. Quali altri segreti si nascondano sotto la superficie è ancora da vedere. Gli scienziati potrebbero trovare ancora più ecosistemi e creature nuove, grandi, piccole o antiche. I risultati completi saranno pubblicati nei prossimi mesi e ci daranno un’idea più precisa di ciò che si nasconde nelle profondità più oscure.