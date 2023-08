YouTube si è finalmente decisa a combattere le “cure fai da te” contro il cancro

YouTube ha annunciato un nuovo piano per contrastare la disinformazione medica, in particolare le bufale che riguardano il cancro. Le nuove linee guida di YouTube per i contenuti che riguardano la medicina e i farmaci saranno suddivise in tre categorie: prevenzione, trattamento e lotta contro la disinformazione.

La sezione “prevenzione” riguarderà la revisione e la rimozione di video che contrastano con le linee guida stabilite da autorità di affidabili o che contraddicono l’efficacia e la sicurezza dei vaccini (ricordiamo che la piattaforma ha bandito contenuti con disinformazione sui vaccini nel 2021). La sezione “Trattamento” mirerà a rimuovere qualsiasi disinformazione sul trattamento di condizioni mediche, inclusi rimedi non ufficiali e potenzialmente pericolosi. Infine, YouTube concentrerà le sue risorse sulla rimozione di contenuti che promuovono affermazioni false, come sostenere che il COVID-19 non sia stato realmente responsabile (direttamente o indirettamente) della morte di milioni di persone in tutto il mondo.

Nella presentazione delle nuove politiche, il Dr. Garth Graham, Direttore e Responsabile Globale delle Partnership in Sanità e Sanità Pubblica di YouTube, e Matt Halprin, VP e Responsabile Globale della divisione Trust and Safety, hanno dichiarato: “Per determinare se una condizione, un trattamento o una sostanza rientra nelle nostre politiche sulla disinformazione medica, valuteremo se è associata a un alto rischio per la salute pubblica, alle linee guida disponibili da autorità sanitarie globali e se è generalmente incline alla disinformazione.”

A partire da ora, YouTube inizierà a rimuovere i video sul cancro che violano queste politiche, uno sfrozo, questo, che verrà intensificato nelle prossime settimane. Ad esempio, un video che afferma che l’aglio cura il cancro verrà ovviamente rimosso e chi lo ha pubblicato rischia la disattivazione del profilo. Contestualmente, YouTube promuoverà anche la buona informazione sui temi che riguardano la salute: ad esempio, la piattaforma condividerà una playlist informativa ufficiale con alcuni video, basati su dati scientifici, che affrontano il tema della malattia e del cancro.