Stranger Things – Millie Bobby Brown è pronta a dire addio: “È tempo che iniziamo a vivere le nostre vite”

Millie Bobby Brown è stata grande protagonista di Stranger Things, ma anche l’interprete di Undici ha dichiarato che è arrivato il momento di congedarsi dalla serie TV dopo Stranger Things 5.

Ecco le sue parole:

Penso di essere pronta. Stranger Things è stato così importante per una parte della mia vita, ma è come arrivare al diploma di scuola superiore, è come l’ultimo anno di liceo. Sei pronto per sbocciare e fiorire, e sei grato per il tempo che hai avuto, ma è ora di creare qualcosa di nuovo e che iniziamo a vivere le nostre vite.