Mexicana: il governo messicano annuncia il ritorno della compagnia aerea militare

Entro la fine dell’anno, il governo messicano prevede di lanciare una nuova compagnia aerea militare, segnando il ritorno della Mexicana, una rinomata compagnia aerea del passato. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’acquisto del marchio di Mexicana de Aviacion per 815 milioni di pesos (48 milioni di dollari).

Mexicana de Aviacion, precedentemente un importante vettore nazionale, è entrata in procedura fallimentare nel 2010 a causa di problemi finanziari verificatisi dopo la privatizzazione. Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha promesso di riavviare la compagnia aerea per offrire opzioni di viaggio a basso costo ai passeggeri e ha sottolineato che c’è spazio nel mercato interno per un nuovo operatore.

L’accordo di acquisto include tre edifici e un simulatore di volo. Inoltre, il governo inizierà a pagare gli oltre 7.000 ex dipendenti di Mexicana de Aviacion che non avevano ricevuto stipendi o benefici.

La flotta della nuova Mexicana sarà composta da 10 aeromobili Boeing 737-800 noleggiati sul mercato, con un investimento di 4 miliardi di pesos. Il tasso di cambio attuale è di 16,95 pesos per un dollaro USA. La compagnia inizierà a vendere biglietti per circa 20 destinazioni a partire dal mese successivo dall’aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA).

L’aeroporto militare Felipe Angeles, inaugurato l’anno scorso, è stato creato come alternativa al congestionato aeroporto internazionale di Città del Messico. Sebbene Lopez Obrador abbia spostato voli cargo e alcuni viaggi commerciali presso questo nuovo aeroporto, deve ancora convincere i viaggiatori a utilizzarlo in misura significativa.