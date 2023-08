Il fondatore di una startup che prometteva di prevedere la domanda dei consumatori con l’IA è stato arrestato

Il fondatore di Centricity è stato accusato di aver frodato i suoi investitori. Informazioni false agli investitori per ottenere fondi, in parte spariti nel nulla.

Il fondatore di Centricity, una società di analisi dei dati che affermava di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, è stato incriminato martedì in un tribunale federale di Manhattan. Si sostiene che Michael Brackett abbia tentato di truffare i suoi investitori manipolando estratti conto bancari e cifre del fatturato, dando l’illusione che la sua fosse un’azienda di successo.

Nel 2019, Brackett aveva raccolto 2,5 milioni di dollari da investitori privati per avviare Centricity, una startup che prometteva previsioni in tempo reale sulla domanda dei consumatori. Aveva dichiarato al Wall Street Journal che avrebbe raccolto altri 10 milioni di dollari nel 2021. Tuttavia, invece di raggiungere queste cifre, Brackett si è dimesso e Centricity è fallita.

Secondo quanto riferito dai procuratori, la truffa si è interrotta quando Brackett non è stato più in grado di attirare nuovi investitori, esaurendo i fondi. Benché Centricity avesse dichiarato di avere 13 grandi produttori e rivenditori statunitensi come clienti, le indagini hanno rivelato che solo due di queste aziende erano effettivamente clienti della startup. Nonostante ciò, una società vittima, rimasta anonima, ha trasferito mezzo milione di dollari a Centricity, ignara che le informazioni fornite dal CEO fossero in larga parte un’invenzione.

Peraltro, la vittima si era accorta dell’errore solamente pochi giorni dopo. Ma né la sua banca, né Centricity hanno acconsentito a revocare la transazione. Branckett aveva già trasferito i fondi della società in un conto esterno, provocando il crollo dell’azienda.

Brackett, cittadino statunitense ma residente in Svizzera, è stato arrestato dalle autorità federali nel Maine e ora è accusato di diverse tipologie di frode.

Questa vicenda – scrive la CNBC – richiama alla mente il presunto scandalo di frode di Charlie Javice, fondatrice della fintech Frank, che avrebbe manipolato le sue metriche per convincere JPMorgan a acquisire la sua startup. La banca, come l’anonima vittima di Brackett, ha scoperto la frode solo dopo aver concluso la transazione.