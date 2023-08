Def Con, l’allarme bomba costringe gli organizzatori ad evacuare: si pensa ad uno scherzo di cattivo gusto

Sabato il Cesars Forum è stato evacuato in seguito ad un allarme bomba. La sala congressi di Las Vegas stava ospitando l’annuale edizione del DEF CON, la più importante convention dedicata al mondo dell’hacking. In seguito all’allarme, la struttura è stata attentamente ispezionata dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. L’evento ha avuto inizio il 10 agosto e si è concluso il 13 agosto.

Stando a quanto riportato da The Register, l’incidente è avvenuto in un momento particolarmente inopportuno, durante la serata principale dell’evento, quando il clima diventa tendenzialmente più festoso e rilassato. Il team del DEF CON non ha avuto altra scelta se non quella di annullare tutti gli eventi previsti per la serata.

“La scorsa notte – spiegano gli organizzatori – ci è stato chiesto di evacuare l’edificio a causa di un pacco sospetto. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno condotto un’indagine approfondita e hanno determinato che il pacco era sicuro. Hanno effettuato ulteriori controlli nell’edificio come precauzione prima di consentire al nostro team di tornare e prepararsi per la giornata di oggi. Stiamo facendo il possibile per mantenere invariato il programma originale, ma vi preghiamo di controllare eventuali aggiornamenti sul nostro sito prima di arrivare al DEF CON.”